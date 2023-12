Gazdele, cu Florin Tănase și Andrei Burcă titulari, au obținut o victorie importantă, impunându-se cu scorul de 1-0.

Singurul gol al partidei a fost marcat de fundașul central, după o lovitură cu capul în urma unei centrări din corner. Este a patra reușită a internaționalului român în campionatul din Arabia Saudită, în acest sezon.

În urma acestui rezultat, Al Akhdoud a urcat deasupra zonei retrogradării, reușind a doua victorie în ultimele trei partide.

Andrei Burca breaks the deadlock and puts Al Okhdood into the lead! ???????? ⚽️ #yallaRSL pic.twitter.com/jqOqsxbEK3