Cele două echipe naționale s-au întâlnit în ultima etapă din actuala campanie a preliminariilor EURO 2024. Reprezentativa de fotbal a României a încheiat pe prima poziție în Grupa I și și-a asigurat prezența la Campionatul European din 2024, găzduit de Germania, care va fi transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO.

Andrei Burcă face o dezvăluire după România - Elveția: "Avem și noi principii și valori"

Andrei Burcă, stâlpul din compartimentul defensiv al lui Edward Iordănescu, a vorbit după meci și a subliniat faptul că selecționerul a construit o familie la reprezentativă și că există reguli și principii care trebuie respectate de către toți tricolorii.

"Cred că încă nu realizăm. Vă spun sincer că după meciul cu Israel când practic am reușit să fim calificați la EURO parcă nu a fost o descătușare. Mister ne spunea în vestiar că nu știm să ne bucurăm. Parcă nu ne-am bucurat. Ne obligă foarte mult această presiune. Am acceptat criticile. Știm să luăm lucrurile pozitiv din orice interviu, să spun așa. Acum suntem fericiți. Ne obligă mult la Campionatul European.

Totul ține de familie. Suntem o familie. Ce spune mister în conferințe mereu asta s-a schimbat la națională. La această campanie au venit doar jucătorii care și-au dorit să fie aici cu adevărat. S-au supus regulilor. Avem și noi niște principii și valori. Doar așa putem performa. Asta e realitatea. Nu avem încă individualitățile gen Ronaldo, Messi, dar se vede calitatea grupului. Mă bucur pentru tinerii jucători care vin din spate.

Eu mă bucur pentru ei și sper să progreseze an de an, pentru că au calitate și încep să învețe anumite principii și doar așa putem face performanță. Cum am spus mai devreme, ne obligă mult victoria și acest joc din această seară. Chiar dacă am început prost, am început să ne adaptăm la ce a cerut mister. Și noi am fost mai exigenți cu noi", a spus Andrei Burcă după meci.

România - Elveția 1-0

După o primă repriză modestă, fără ocazii prea mari pe spațiul celor două porți, tricolorii au început partea a doua în forță și au animat jocul de pe Arena Națională. Pe traseul Florinel Coman - Nicolae Stanciu - Olimpiu Moruțan - Denis Alibec s-a format unicul gol al meciului din a 10-a etapă din actuala campanie a preliminariilor EURO 2024.

Atacantul reprezentativei a îndeplinit o simplă formalitate după ce Olimpiu Moruțan i-a recentrat în fața porții, trecându-și, astfel, în CV a cincea reușită la națională. În consecință, România a terminat pe primul loc Grupa I cu 22 de puncte și neînvinsă. Selecționata lui Edward Iordănescu a înregistrat șase victorii și patru remize.

Echipa de start a României cu Elveția