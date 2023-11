Cristiano Ronaldo i-a redus la tăcere pe Florin Tănase & Andrei Burcă! "Dublă" pentru superstarul portughez în Al Nassr - Al Akhdoud

Cele două echipe s-au înfruntat în a 14-a etapă din primul eșalon al Arabiei Saudite pe stadionul "Al-Awwal Park". La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Luis Castro a câștigat toate cele trei puncte.

În partea secundă a meciului, Cristiano Ronaldo a majorat diferența chiar din fața lui Andrei Burcă, stoperul oaspeților. Starul portughez a șutat cât a putut de tare din interiorul careului, iar Paulo Vitor nu a mai avut nicio șansă de a intercepta balonul.

Doar trei minute mai târziu, Cristiano Ronaldo, care a reușit să-și ajute naționala să obțină calificarea la Campionatul European din 2024, care va fi transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO, a realizat "dubla" și a închis tabela de marcaj la 3-0.

What did we just witness! GOAL from 40 yards out. Cristiano Ronaldo!!!!pic.twitter.com/tdmmM4qR18