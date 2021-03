"Am facut Zona Zoster! Nu vreau sa mor pe banca!" Sumudica, discurs incredibil dupa ce si-a anuntat PLECAREA de la Rizespor

Marius Sumudica le-a transmis jucatorilor sai ca renunta la functie dupa infrangerea din meciul cu Kayserispor (1-2).

Fara victorie pe banca lui Rizespor, Sumudica nu vrea sa mai incerce sa scoata echipa din zona periculoasa.

Romanul spune ca a facut 'Zona Zoster' din cauza stresului si ca nu exista nicio cale de a se intoarce asupra deciziei pe care a luat-o.

"Am controlat meciul cu Kayseri din primul pana in ultimul minut. Adversarii au jucat pe contraatac. Am facut totul pentru Rize. Am facut Zona Zoster din cauza stresului. Ma voi vedea cu presedintele. Cred ca e momentul sa ne oprim, sa vina un antrenor turc, care cunoaste campionatul. Cu un soc, poate salva echipa. Eu, ca antrenor, e posibil sa nu fiu compatibil. Am lucrat la fel ca la Gaziantep, la fel ca la Kayseri.

Jucatorii au luptat, dar uneori si marii antrenori, nu doar Sumudica, nu au rezultate. In 20 de ani, e prima oara cand nu pot sa urc cu o echipa. Multumesc, Turcia. Multumesc fanilor lui Rize, imi cer scuze in fata lor, in fata sefilor. Le multumesc pentru incredere tuturor, dar a sosit ziua cand ne despartim. Nu vreau sa-mi pierd viata pe banca", a spus Sumudica.

Sumudica si-a anuntat plecarea de la Rizespor cu cateva ore inainte sa-si aniverseze ziua de nastere. Pe 4 martie, antrenorul sarbatoreste implinirea varstei de 50 de ani!