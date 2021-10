„Laurențiu Reghecampf și-a jefuit familia pentru amantă!” Atac dur al Anamariei Prodan la adresa soțului 

Antrenorul Universității Craiova a depus actele de divorț, la câteva zile după ce au apărut zvonurile conform cărora presupusa iubită ar fi însărcinată. Anamaria Prodan a avut numeroase reacții pe subiect, însă Laurențiu Reghecampf a fost mai reținut în declarații.

Recent, agentul a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV, iar acolo și-a atacat soțul pentru modul în care acțiunile sale au afectat familia.

Anamaria Prodan: „Ies la suprafață niște lucruri oribile!”

„Habar nu am, nu mă interesează de când Laurenție Reghecampf are amante. Noi l-am considerat tatăl și familia noastră până în momentul când a decis să plece. Cred că ar trebui să-l întrebați pe el. Este o mare, mare rușine. Eu rămân șocată de ceea ce văd în ziare. Ca să poți să faci ceva de genul ăsta la vârsta asta este impardonabil. Dar, repet, sunt alegerile lui Laurențiu Reghecampf și este de datoria lui să dea explicații, dacă are de dat explicații, măcar în fața lui Dumnezeu. Sau, dacă se poate uita în oglindă, mi-aș dori să dea un mesaj de scuze familiei lui.

Nu mă interesează cine este această fată, nu mă interesează ce porecle are, nu mă interesează din ce mediu vine, nici câți ani are. Nu vreau să vorbesc, pentru că eu dau valoare tuturor persoanelor despre care vorbesc. Tocmai de aceea nu am să pronunț numele acelei fete. Înțeleg că are o mare problemă și încearcă să iasă în evidență pe toate căile, cu ordonanțe, cu reclamații... Pentru noi, nu există. Nu ne interesează, efectiv, și familia Prodan niciodată nu o să se uite către așa ceva.

Este impardonabil că Reghecampf și-a băgat copilul - copilul nostru - în așa ceva. Probabil ăsta este un lucru pe care nici Dumnezeu nu-l va ierta foarte curând. Pentru noi, sunt niște lucruri oribile care ies la suprafață. Noi suntem siderați. Nu ne-am gândit vreodată că el ar putea face așa ceva”, a declarat Anamaria Prodan pentru PRO TV.

„Și-a jefuit familia pentru amantă!”

Întrebată despre informațiile apărute într-un articol conform cărora Laurențiu Reghecampf ar fi blocat accesul la fondurile din Dubai tuturor membrilor familiei, Anamaria Prodan a oferit o reacție tranșantă, lăsând să se înțeleagă că există mai multe informații care nu au fost divulgate.

„Cât despre bani, acces și așa mai departe, voi vorbi în instanță. Astea sunt strict problemele familiei. Laurențiu Reghecampf și-a jefuit familia pentru amantă. Aici mă voi opri, pentru că deja este mult prea urât și, repet, am un copil cu Laurențiu Reghecampf, care aș vrea să fie mândru de tatăl lui.

În acest moment, familia refuză să creadă că se întâmplă lucrurile astea, refuză să creadă că Laurențiu a fost implicat în așa ceva, refuză să creadă că, în timpul căsniciei, face copii cu altcineva, refuză să creadă că, în timpul căsniciei, deschide firme copiilor noștri cu altcineva, cu amante și așa mai departe. Faptul că Laurențiu nu vorbește despre asta este un lucru ciudat. Faptul că el nu confirmă aceste lucruri înseamnă că, deocamdată, nu este adevărat. Când se vor confirma aceste lucruri, avocații noștri, ai familiei, vor avea de lucru”, a adăugat agentul.