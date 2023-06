„Când l-am auzit am început să plâng! I-am zis să mă uite!” Dani Alves a rupt tăcerea din închisoare! Declarațiile care l-au emoționat

Brazilianului i-a fost refuzată eliberarea condiționată din cauză că și-a schimbat varianta asupra faptelor petrecute în acea seară. Aflat în închisoare de cinci luni, Dani Alves a acordat și primul său interviu, în care a spus versiunea sa.

În cadrul interviului, acesta a comentat și ce a apărut în spațiul public după arestul său inclusiv declarațiile făcute de Xavi Hernandez, fostul său coechipier, care în prezent este antrenorul Barcelonei. Tehnicianul l-a „apărat” pe brazilian, însă fiind ținta criticilor a ținut să își rectifice din cele spuse.

Dani Alves a plâns când a auzit declarațiile lui Xavi Hernandez

Vorbind despre declarația lui Xavi, Alves a recunoscut ce impact a avut asupra sa: „Xavi este prietenul meu, prietenul meu dintotdeauna și nu s-a gândit la consecințele avute când a spus ceea ce a spus. Când am auzit am plâns. Mi-ar fi plăcut să iau telefonul și să îl sun să îi spun: 'îți mulțumesc, mulțumesc, însă să nu mai faci asta. Nu mai spune nimic. Uită de mine, că eu am grijă de mine, stai liniștit'”, a spus Alves citat de as.com.

Ce a declarat Xavi Hernandez după ce Dani Alves a fost arestat

„Este dificil să comentez o asemenea situație. La fel ca toată lumea, sunt surprins, impactat, în stare de șoc. Știind cum este Dani (n.r. - Alves), este un subiect care m-a surprins. Îmi pare foarte rău pentru el. Este treaba justiției, justiția va decide ce se va întâmpla, nu ne putem implica”, a spus Xavi, la conferința de presă, potrivit Sport.es.

Criticat după ceea ce a declarat, Xavi și-a schimbat declarația la câteva zile distanță: „Ceea ce am vrut să spun despre Dani Alves a fost interpretat greşit. Poate că nu am fost suficient de clar şi este important să mă explic. Este un subiect foarte delicat şi sâmbătă am uitat să menţionez victimele. Trebuie să condamnăm acest tip de fapte, indiferent că le-a comis Dani sau altcineva. Îmi cer scuze victimei, victimelor violenţei de acest fel”.