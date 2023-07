„Aveam metastaze la plămâni și la coloană!” Dezvăluiri cutremurătoare ale Teodorei Stoica despre cea mai grea perioadă: „L-am întrebat pe tata: 'mor?'”

Fata lui Mihai Stoica s-a deschis în cadrul unui podcast și a vorbit despre cea mai grea perioadă prin care a trecut, momentul în care a fost diagnosticată cu cancer, dezvăluind cum a descoperit boala, dar și cum s-a tratat. Deși s-au scris numeroase speculații legate de sănătatea sa, Teodora Stoica a lămurit tot și a povestit prin ce a trecut.

Teodora Stoica a dezvăluit prin ce a trecut: „Doctorul care a examinat proba a zis: 'Cum poate fi asta la cineva atât de tânăr?'”

Tânăra a relatat tot procesul prin care a trecut și care a dus la o schimbare radicală a vieții sale.

„În urmă cu trei ani și jumătate am avut un diagnostic mai greu de digerat. Făceam masaj cu maseurul de la Steaua (n.r. FCSB) și mi-a spus: 'ai un nodul la gât, știai?' M-am uitat în oglindă, era vizibil, mare. Am fost la puncție, mi-a luat lichid, am așteptat timp de două săptămâni, nu eram pozitivă ca acum. Am primit mail-ul și am sărbătorit că era benign, am zis că am rezolvat problema.

Dar el tot creștea, am fost la un consult și mi-a spus doctorul că trebuie scos chirurgical, din moment ce tot crește. Trebuia să fac tiroidectomie parțială, să îmi scoată doar partea stângă, trebuia să mă operez într-o lună, după care m-a sunat tatăl meu că s-a eliberat un loc la spital privat și că mă pot opera a doua zi. M-a operat, nu prea puteam procesa nimic, am stat o noapte la terapie intensivă, după care a doua zi când m-am dus în salon erau prietenul meu de atunci, părinții mei și părinții lui în salon, a venit domnul doctor și vorbea, dar eu nu înțelegeam nimic.

Eram în șoc. El săracul vorbea și spunea că nu e așa ușor cum a crezut, că a trebuit să fie tiroidectomie totală, că era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la os. Dar asta am înțeles după o săptămână, de os am aflat după mult timp. Am ajuns acasă, dărmâtă total, nu mai înțelegeam nimic.

După operație trebuie să faci un tratament cu iod radioactiv, trebuie să iei o pastilă și să stai patru zile în spital singur. Doctorul care a examinat proba a zis: 'Cum poate fi asta la cineva atât de tânăr?' Nu își explica. Trei săptămâni urmai o dietă, am stat în spital și în ultima zi mergeai și făceai un fel de CT, pe imagine se vedeau resturile, se vedea corpul cu galben și metastazele erau cu maro, iar la mine era totul cu maro, deși nu am văzut imaginea aia”, a dezvăluit Teodora Stoica în cadrul podcast-ului „La Măruță”.

Teodora Stoica: „L-am întrebat pe tata: 'mor?' Îl vedeam că e o legumă!”

Întrebată de moderator dacă i-a fost frică de posibilitatea că ar putea muri, Teodora Stoica a relatat un episod cutremurător, în care i-a adresat această întrebare tatălui său: „Da, atunci când eram în spital și după ce am făcut acel CT, știam că tatăl meu e în contact cu doctorul, l-am făcut la 7 dimineața, era 13 sau ceva de genul și nu îmi scria nimeni nimic: 'ești ok' și atunci l-am întrebat, și e greu să pui întrebarea asta: 'mor?' și m-a sunat, îl vedeam că e o legumă, zicea: 'nu e atât de grav, dar e puțin și la plămâni... dar nu e grav', deși eu îl vedeam că nu putea să vorbească și ziceam că e grav, e grav rău”.