Teodora Stoica (28 ani) a devenit activă pe TikTok. Pe platforma de social media, unde a adunat în scurt timp peste 40.000 de urmăritori, fata managerului general al FCSB-ului îndeamnă oamenii să aibă un stil de viață cât mai sănătos și activ.

Pentru a se apropia de urmăritorii ei, Teodora Stoica a relatat unul dintre cele mai dificile episoade din viața sa, când Mihai Stoica (57 ani) a fost condamnat la închisoare în „Dosarul Transferurilor”.

„La scurt timp după ce am început facultatea, tatăl meu a intrat la închisoare. A fost o perioadă destul de grea, nu mă așteptam să se întâmple asta, nu mă puteam obișnui cu ideea. Am suferit foarte mult. Atunci am descoperit sportul și cât de mult mă ajută”, a declarat Teodora Stoica pe contul oficial de TikTok.

Un nou început în Barcelona

Fiica managerului general al FCSB-ului a avut puterea să treacă peste momentul dificil. A plecat în Barcelona, unde a studiat la Institutul European de Design.

„Nu-mi plăcea facultatea de aici, așa că, atunci când prietenul meu de la vremea respectivă s-a mutat în Barcelona, am hotărât să mă mut și eu cu el. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o, pentru că am schimbat aerul și e important să te detașezi de unele lucruri atunci când devin prea apăsătoare.

Am studiat la Institutul European de Design, am terminat Fashion Marketing and Communication. Se făcea și în spaniolă, mi se părea foarte drăguț. În copilărie, mă uitam la telenovele și am învățat spaniola. Au fost 4 ani foarte frumoși, am lucrat acolo și mergeam la plajă aproape zilnic. După ce am terminat, m-am întors în București, iar tata ieșise din închisoare, așa că voiam să recuperez timpul pierdut”, a mai spus Teodora Stoica.

