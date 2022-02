„Am nevoie de arme, nu de taxi!” Zelenski refuză ajutorul SUA de evacuare și își conduce eroic armata în lupta cu Rusia, de la Kiev

SUA s-au oferit să ajute la evacuarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski din Kiev, pentru a scăpa de ameninţările la adresa vieţii sale, dar până acum acesta a refuzat să plece, informează The Guardian, citând Washington Post.

Zelenski s-a angajat să rămână în Ucraina, în ciuda faptului că este "Inamicul nr. 1" al Rusiei şi familia sa numărul 2.

"Aici este lupta. Am nevoie de arme, nu de un taxi", ar fi răspuns Zelenski, conform Associated Press.

Citând oficiali americani şi ucraineni, Washington Post a raportat că agenţiile de informaţii americane, inclusiv directorul CIA în timpul unei vizite în Ucraina în ianuarie, l-au avertizat pe Zelenskii de ameninţarea la adresa siguranţei sale. Publicaţia americană citează oficiali care spuneau că informaţiile de la acea vreme sugerau că asasini ruşi ar fi deja la Kiev.

"L-am avertizat nu numai de ameninţarea invaziei ruse, acum o realitate, ci şi de ameninţarea pentru el personal. Suntem pregătiţi să-l ajutăm în orice fel”, a declarat Adam B. Schiff (California), preşedintele Comitetului de Informaţii al Camerei Reprezentanţilor.â

#Ukraine's president @ZelenskyyUa is in his military tent drinking coffee with his men, he personally coordinated the defence of #kyiv.#UkraineRussia #Putin #UkraineInvasion pic.twitter.com/3H00tVd6Hq