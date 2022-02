VIDEO șocant de la o luptă intergender: o femeie, pusă să se lupte cu un bărbat de 240 kg! Imaginile care au scandalizat lumea 

Cei de la Epic Fighting Championship au devenit deja renumiți pentru luptele controversate pe care le organizează. Ultima dintre ele a fost între Aleksandra Stepakova, având o greutate ușoară și Grigory Chistyakov, care cântărește nu mai puțin de 240 de kg.

Duelul a fost din start unul dezechilibrat, însă lupta intergender s-a desfășurat în continuare, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, stârnind reacții furioase. Stepakova s-a chinuit să țină pasul cu oponentul său masiv, care a țintuit-o de cușcă lungi perioade din runde.

Luptătoarea de 29 de ani a reușit să scape și să îl lovească cu pumnii pe Chistyakov, reușind să îl lovească de câteva ori. Deși i-a întors câțiva pumni adversarului, diferența de dimensiuni și-a spus cuvântul, iar jurații au decis că victoria îi aparține bărbatului.

massive Grigory Chistyakov vs female strawweight Aleksandra Stepakova ends in a decision. you can see on Aleksanda face no fake punches here . #popMMA pic.twitter.com/5kh3rKEl64

Fanii MMA nu s-au putut abține și și-au exprimat furia față de imaginile șocante. În cadrul promoției Epic Fighting Championship a mai existat și un meci intergender doi vs unul, în care au luptat un bărbat de 75 de ani, alături de nepotul său, împotriva Yuliei Mishko, de 28 de ani.

„MMA-ul din Rusia nu încetează să mă șocheze. Cât de bizar poate să fie, la absolut toate nivelurile”, a scris un urmăritor.

„Ce dracului se întâmplă cu MMA-ul în Rusia?!”, a scris, șocat, un altul.

it's here and it's beautiful. first we have Yulia Mishko vs Vladimir Spartak and his grandson BIG IGIBOB. fight goes to distance. #popMMA pic.twitter.com/A7fro1gQEU