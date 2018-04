Un sportiv legendar al Stelei a decedat in acesta saptamana

El detinea un record national valabil de aproape 35 de ani si participase la doua editii ale Jocurilor Olimpice

Fostul atlet Iosif Nagy, detinatorul recordului national la aruncarea discului, a decedat la varsta de 71 de ani, in urma unui infarct miocardic. Atletul s-a nascut in anul 1946 la Tg. Mures si a stabilit, in data de 22 mai 1983, la Zaragoza (Spania), recordul national al acestei probe, performanta valabila si astazi.

Multiplu campion national de juniori si seniori, Iosif Nagy a participat la doua editii ale Jocurilor Olimpice, la Montreal (1976) si la Moscova (1980). A fost descoperit de antrenorul Mircea Buhlea in orasul natal, pentru ca, ulterior, sa fie legitimat la CSA Steaua Bucuresti, unde a fost pregatit de antrenorul emerit Dan Serafim. A concurat pana la 38 de ani si, ca absolvent al Institutului de Educatie Fizica si Sport, a activat ca profesor si antrenor la Tg Mures.