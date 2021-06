Un model și-a asigurat posteriorul, considerat cel mai mare din Brazilia, pentru 280.000 de lire sterline

Vanessa Ataides reușește să atragă atenția oriunde merge. Pe lângă mușchii de culturist, aceasta are un posterior imens pe care l-a asigurat recent pentru suma de 280.000 de lire sterline.

Vanessa Ataides are o rutină strictă și în fiecare dimineață se trezește la 4 dimineața pentru a merge în sala de fitness. Aceasta vrea să obțină cel mai mare posterior natural din lume, acesta fiind deja cel mai mare din Brazilia.

Posteriorul său măsoară 126 de centimetri, iar modelul spune că nu și-a făcut nicio intervenție și că a reușit să ajungă la această dimensiune datorită exercițiilor fizice.

Vanessa își îndrăgește atât de mult posteriorul încât a decis că este cazul să îl asigure pentru o sumă uriașă: 280.000 de lire sterline. "Sunt renumită datorită posteriorului meu. Este cel mai mare din Brazilia. Deci, este corect să îl asigur", s-a lăudat modelul.

Tânăra braziliană, despre care se crede că are 35 de ani, are propria echipă de antrenori personali dedicați posteriorului său. „Scopul meu pe termen scurt este de a avea un posterior de 130 de centimetri”, a spus ea, fără a-și dezvălui planurile pe termen lung, scrie The Sun.

Chiar dacă merge în sala de forță, trupul ei are imperfecțiuni și chiar și posteriorul ei bine lucrat, însă Vanessa spune că își acceptă imperfecțiunile: "Fotografii Photoshop? Cu greu veți găsi, deoarece nu sunt perfectă și nu trebuie să-mi ascund imperfecțiunile, deoarece opiniile altora nu mă afectează. Defecte? Da, le am. Am celulită, am vergeturi, am plasturi și ce femeie nu are?", a scris ea pe Instagram.

Sursă foto: Instagram