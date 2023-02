Kansas City Chiefs a câştigat Super Bowl pentru a doua oară în patru ani şi a treia oară în istoria sa, după ce s-a impus, scor 38-35 în faţa formaţiei Philadelphia Eagles.

Rihanna a susţinut un spectacol exploziv la pauza de la Super Bowl 57, iar The Hollywood Reporter a anunţat că superstarul din Barbados este însărcinată din nou. Cântăreața şi rapperul A$AP Rocky mai au un băieţel de 9 luni.

Momentul realizat de Rihanna a avut parte de o 'interpretare' specială pentru persoanele cu deficiențe de auz, făcută de Justina Miles.

Tânăra de 20 de ani este studentă la HBCU Bowie, originară din Philadelphia, fiind prima femeie de culoare care a participat la show-ul din pauză de la Super Bowl.

"Este important nu doar pentru mine să împărtășesc întregii lumi această experiență, să aduc acest sentiment de autonomie la milioane și milioane de oameni care nu aud", a declarat tânăra înainte de show.

"A fost mult mai frumos să o privesc pe interpretă decât pe Rihanna", "Tu ai fost adevărata vedetă", "Să o apreciem pe Justina Miles" au fost doar câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.

Enjoying watching the woman doing the sign language for Rihanna at the #SuperBowl half time show having the time of her life. Her name is Justina Miles ????????pic.twitter.com/pO32nMECFv