Stop joc! Sportivii prezenti la Jocurile Olimpice vor primi 160.000 de prezervative, dar nu au voie sa le foloseasca. Ce pot face cu ele :)

Prezervativele sunt distribuite gratuit, in cadrul unei campanii de mediatizare a pericolului HIV si SIDA

Atletii care vor participa la Olimpiada de la Tokyo au fost instiintati ca nu vor putea folosi mijloacele de contraceptie, pentru a limita cat mai mult contactul fizic intre persoane.

"Prezervativele oferite nu trebuie folosite in Satul Olimpic", a transmis comitetul de organizare. "Ele trebuie duse in tarile natale ale sportivului si folosite in campania de mediatizare a pericolului HIV si SIDA".

Organizatorii au protocoale covid foarte stricte, astfel ca niciun fan din afara Japoniei nu va putea fi prezent in tribune la competitii. De asemenea, sportivii sunt amenintati cu eliminarea de la Jocurile Olimpice daca incalca protocoalele.