Kim Kardashian adusa la DISPERARE de Kanye West! A incercat sa il duca la SANATORIU pentru ca refuza MEDICATIA! Cum s-a ajuns aici

Casnicia lui Kim Kardashian si Kanye West sta pe un butoi de pulbere dupa ultimele iesiri ale artistului!

Luna trecuta, Kanye West si-a facut publica intentia de a candida pentru postul de presedinte al SUA in 2020, declarand ca vrea sa infiinteze un nou partid, Birthday Party. El nu considera ca Joe Biden si Donald Trump, principalii pretendenti pentru rolul de lider al lumii libere, ar fi potriviti si vrea sa conduca America.

Recent, West a sustinut un discurs de campanie in Carolina de Sud unde a vorbit despre teme precum religie, avorturi si sclavie. Artistul a mentionat si faptul ca, atunci cand sotia sa era insarcinata cu North, s-a pus problema intreruperii sarcinii! Kanye a izbucnit in plans cand a facut acest anunt, iar Kim Kardashian a fost si ea extrem de afectata.

Sursele americanilor de la Page Six sustin ca sotia lui West "este distrusa si a incercat cu disperare sa il ajute pe Kanye sa isi pastreze calmul si sa nu mai aiba caderi in public. Familia lor crede ca West are inca un episod de bipolaritate (n.r. Kanye West este diagnosticat ca fiind bipolar) si ca totul i se trage de la refuzul medicatiei. West nu vrea sa ia medicamentele pentru ca sustine ca ii afecteaza creativitatea, insa Kim este devastata de ceea ce a spus despre fiica lor cea mai mare, North".

Kanye West a rabufnit ieri si si-a acuzat afmilia ca vrea sa il inchida din cauza bolii sale! "Kim a incercat sa aduca un doctor care sa ma inchida! Jur pe viata mea, in fata lui Dumnezeu, ca mama lui North (n.r. Kim Kardashian) nu o va fotografia niciodata pentru Playboy. Sunt la ferma (n.r. Kanye West are o mosie uriasa in Wyoming), veniti dupa mine!", a postat artistul pe Twitter.

Inca nu se stie daca West va putea sa candideze la alegeri, pentru ca nu s-a putut inscrie deocamdata in cursa.