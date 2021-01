"Sistemul asta nenorocit ne omoara de vii!" Suporterii echipei nationale au protestat dupa incendiul de la Matei Bals

Vineri, 5 persoane au decedat intr-un incendiu care a avut loc la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals".

4 saloane ale institutiei unde sunt tratati pacienti cu coronavirus au fost mistuite de flacari violente. Incendiul a izbucnit in jurul orei 5 dimineata si a facut 5 victime.

Suporterii echipei nationale nu au ramas indiferenti fata de tragedia care a avut loc in Bucuresti. Mai multe persoane s-au adunat in fata spitalului si au protestat impotriva autoritatilor din Romania, pe care le considera vinovate.

"E o poveste fara sfarsit a unui sistem nenorocit care ne omoara de vii, batrani, tineri sau copii" a fost mesajul pe care suporterii l-au scris pe un banner si l-au afisat in timpul protestului. Acestia au postat o fotografie si pe pagina de Facebook a gruparii "Uniti sub tricolor", unde si-au motivat alegerea mesajului.

"Am afisat in seara asta, alaturi de celelalte grupuri nationaliste, Camarazii Dulce Romanie 1918, Honor et Patria, Grai Strabun si NOI, acest mesaj prin care ne aratam dispretul nostru fata de sistemul actual", au notat fanii.

Incendiul de la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" este a doua tragedie care are loc intr-un spital din Romania in ultimele luni, dupa cea de la Piatra Neamt, din noiembrie 2020, care a facut 10 victime.