Sfâșietor! Momentul în care clădirea Consiliului Local din Harkov e lovită de ruși. Mașinile circulau pe stradă

La Harkov, forţele ruseşti au aruncat în aer substaţii, a declarat primarul oraşului Ihor Terekhov, citat de agenţia de presă Ukrinform. Se pare că aceste atacuri au cauzat probleme în alimentarea cu energie electrică şi apă.

Momentul în care o rachetă rusească lovește clădirea a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare de jurnalistul independent Leonid Ragozin.

Clădirea a fost lovită în această dimineață, la ora 08:01.

Just now: Bomb hits Kharkiv’s Central square pic.twitter.com/wQHdb1m00d

Ulterior, evenimentul nefericit a fost confirmat și de jurnaliștii care s-au deplast la fața locului.

⚡️ In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby