Superba jurnalistă sportivă din Italia și fostul portar de la Liverpool formează un cuplu de mai bine de un an, iar în urmă cu cinci luni, Diletta a adus pe lume primul copil. Cei doi au împreună o fetiță, născută pe 16 august, pe care au numit-o Aria.

Loris Karius a cerut-o de soție pe Diletta Leotta

Încă din perioada în care era însărcinată, fotbalistul a făcut marele pas, iar partenera sa a spus "DA", însă dezvăluirea au făcut d-abia la sfârșitul lunii ianuarie.

"Am spus DA! Am așteptat câteva luni pentru a vă spune, deoarece Loris și cu mine am vrut să ne bucurăm cât mai mult de această perioadă și de nașterea Ariei, dar acum suntem pregătiți să ne dedicăm nouă în această provocare, ca o familie!", a scris italianca.

Loris Karius a vorbit despre relația cu Diletta Leotta

Într-un interviu acordat pentru Corriere dello Sport, Loris a vorbit despre relația pe care o are cu Diletta, dar și despre fetița pe care cei doi o au împreună.

"Am ales să încep o familie cu ea. Planul nostru este să fim împreună până la finalul vieții. Vorbim mult la telefon, ne sunăm pe FaceTime. Diletta vine și mă vizitează cum poate, însă nu e atât de ușor", a declarat Karius citat de Gazzetta dello Sport.

"A fost o conexiune automată între noi, o înțelegere particulară. Nu știam cine e, ea nu știa cine sunt eu, ne-am plăcut fără etichete, așa cum eram. Are o personalitate veselă. Are grijă de mine și când suntem împreună mă simt extrem de bine. (n.r. întrebat dacă e gelos) Avem o relație sănătoasă, nu are ce să mă îngrijoreze", a adăugat fotbalistul.