Valeriu Iftime nu a gustat gluma lui Eduard Florescu și l-a pus la punct pe jucător. Reforma pregătită la FC Botoșani

După returul cu CS Mioveni, Eduard Florescu, starul celor de la FC Botoșani, a susținut că secretul revenirii moldovenilor pe final de sezon a fost micii, berea și eclerele pe care le-au mâncat împreună.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, l-a contrazis pe jucător, punctând faptul că secretul a constat în faptul că Bogdan Andone a reușit să facă o echipă din jucătorii pe care i-a avut la dispoziție.

"Părerea mea este că aseară a exagerat puțin Florescu și chiar am fost nedumerit de rețeta asta a lui. Că nu-i deloc așa. Era euforic, nu că ar fi băut, dar l-a luat gura pe dinainte, nu au nicio legătură eclerele și cu micii.

A explicat foarte frumos Bogdan. Asta cu mici și cu eclere și faptul că s-a creat acolo un colectiv extraordinar de bine și este meritul lui Bogdan. A făcut un grup bun, am renunțat la toți jucătorii ăia care erau un grup, francezi, am curățat tot în iarnă. Am curățat tot. Am făcut un colectiv.

Grupul ăla era un pic separat și se produceau tot felul de idei care creau tot felul de disensiuni. Asta a fost schema noastră. Am scăpat de toți jucătorii ăia care că costau vreo 700 de mii de euro, am adus alți jucători care m-au costat 500 de mii de euro.

Iftime anunță schimbări majore la FC Botoșani

Bogdan (n.r. - Andone) e foarte atent și foarte serios. Am ajuns să ne salvăm de la retrogradare. Este o performanță la urma urmei, după ce am fost condamnați de foarte mulți.

Urmează o așezare foarte serioasă după 7 iunie, când vine Bogdan din vacanță, să avem o strategie de transferuri. Știu foarte bine ce trebuie făcut ca să nu mai fiu ciuca bătăilor. Trebuie să o iau de la capăt, dacă vreau să constuiesc ceva, multe trebuie dărâmate. Deși echipa mea nu este cea mai slabă", a spus Valeriu Iftime, potrivit Sport pe Surse.

FC Botoşani și-a păstrat locul în Superliga, după ce a învins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 (0-0), în deplasare, în manşa secundă a barajului de menţinere/promovare. FC Botoşani câştigase tot cu 1-0 în prima manşă.