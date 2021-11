VIDEO & FOTO | Rose Namajunas a renunțat la pian pentru a ajunge campioană mondială UFC. Gala e LIVE pe Pro X și VOYO

Rose Namajunas avea toate calitatile pentru a deveni o artista de succes precum Miley Cyrus, sau un superstar al pianului, precum Yuja Wang. Este frumoasa, talentata si studiaza muzica de la cinci ani.

Viata a decis cu totul altceva

Crescuta in conditii modeste de mama sa, profesoara de pian, dupa ce a fost parasita de tatal schizofrenic, Rose a fost nevoita sa lupte pentru fiecare zi din viata. In plina adolescenta, fata subtire si sensibila a scapat cu greu de o serie de tentative de abuz sexual, despre care nu vorbeste niciodata, dar care au lasat rani foarte adanci.

La cinci ani a inceput sa studieze pianul si pentru ca avea grija de degetele de muzician, mama sa a trimis-o sa invete Taekwondo, singura arta martiala in care se folosesc predominant picioarele. Pianul si artele martiale au fost refugiile sale. Iar tentativele de abuz au facut-o sa incerce sa devina imposibil de ranit.

Asa se face ca a ajuns sa practice MMA. Asa l-a cunoscut pe iubitul sau, Pat Barry. In primul meci din Invicta, la doar douazeci de ani, Rose a castigat in cateva secunde printr-o tehnica extraordinar de rara, Flying armbar. A fost inceputul unei cariere uriase.

Participa la The Ultimate Fighter unde ajunge in finala, dar pierde. Din cauza emotiilor, ne spune mai tarziu.

Pentru ca toata lume voia sa o promoveze ca pe o fata frumosa si atat, Rose se tunde zero si spune ca ea este o luptatoare autentica, nu o fata frumoasa. Dupa acesta schimbare lumea sa se schimba total, iar fata frumosa devine campioana UFC.

Desi pierdut initial pe drum, pianul se intoarce in viata ei, dar ca modalitate de relaxare. Canta Fantaisie Impromptu de Chopin in holul hotelului unde se pregatea pentru cantarul oficial spre mirarea fanilor UFC, iar cateva ore mai tarziu o face ko in prima repriza pe campioana UFC a categoriei, chinezoaica Zhang Weili cu o lovitura perfecta de picior. Taekwondo-ul si pianul functioneaza ca in trasa pentru Rose, care dupa victorie plange si spune, “sunt cea ma buna”, “sunt cea mai buna”, lucru ce nu poate sa fie contrazis de nimeni.

Se spune ca in spatele unui barbat de succes sta o femeie puternica, in spatele campioanei UFC stau trei barbati gata sa sacrifice totul pentru ea, logodnicul sau, Pat Barry, Travor Wittman, cel mai bun antrenor de mma din acest moment si Greg Nelson, antrenorul lui Brock Lesnar si mentorul lui Pat Barry.

Duminica dimineata, la ora 4:00 AM, in direct pe Pro X si pe Voyo, Rose isi apara centura in revansa cu Zhang Weili.

Articol de Alexandru Ganci