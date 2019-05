Rezultate alegeri europarlamentare 2019 | Kylian Mbappe, cetatean model: a mers la vot! Rezultat SOC in Franta!

Kylian Mbappe si-a luat in serios rolul de lider pentru tinerii francezi si a mers la vot pentru alegerile euparlamentare 2019.

Toata Europa a iesit la vot pentru alegerile europarlamentare. La 20 de ani, Kylian Mbappe si-a luat in serios rolul de lider al noii generatii de jucatori din nationala Frantei si s-a pozat in sala de vot cu buletinul in mana. Mbappe provine dintr-o familie de imigranti, cu tata Camerunez si mama algeriana. Fotbalistul lui PSG este nascut insa la Paris, in una din zonele sarace ale orasului, iar la 20 de ani, este deja campion mondial si unul dintre cei mai scumpi jucatori din istorie prin transferul de la Monaco la PSG pentru 180 de milioane de euro!

Mbappe a votat inainte sa mearga in cantonamentul nationalei Frantei, care se pregateste pentru meciurile cu Bolivia si Turcia. Mbappe a fost votat cel mai bun jucator din campionatul Frantei in acest sezon.



REZULTATE SOC LA ALEGERILE EUROPARLAMENTARE IN FRANTA!

Mbappe ar putea fi dezamagit de rezultatele de la alegerile Europarlamentare din Franta. Partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala, condus de Marine Le Pen, a invins cu 0,9% partidul La Republique En Marche sustinut de presedintele Emmanuel Macron. A fost 23,21% la 22,41% in favoarea Adunarii Nationale, care promoveaza o politica bazata destul de mult pe lupta impotriva imigrantilor. Cele doua partide vor primi cate 23 de mendate europarlamentare dupa ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana.

