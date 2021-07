Reactie de ultima ora a Anamariei Prodan in legatura cu despartirea de Reghecampf: "Ma rog sa isi revina! Nu vreau sa divortez!"

Anamaria Prodan a vorbit despre ce se intampla intre ea si sotul ei.

Agentul a comentat informatiile aparute in presa conform carora Laurentiu Reghecampf ar insela-o si a facut noi dezvaluiri in legatura cu posibilitatea de a de desparti de sotul ei.

Desi in trecut a negat cu vehementa existenta unor probleme in mariaj, de aceasta data Anamaria Prodan a aratat o latura sensibila. Impresarul a dezvaluit ca incearca sa nu se lase afectata de tot ceea ce se scrie, iar acum nu a mai negat posibilitatea ca sotul sau sa fi fost cel surprins de paparazzi alaturi de o alta femeie in Delta.

"Incerc sa fiu bine, am fost si voi ramane o femeie puternica. Mi-am crescut copiii dupa anumite principii, am vrut ca ei sa se dezvolte intr-un mediu sanatos, fericit. Si eu si Reghe am luptat pentru asta. Cum ar fi ca eu sa incep sa imi denigrez sotul, sa-l fac in toate felurile, sa il injur? Nu, nu pot. Ce e in sufletul meu ramane in sufletul meu.

Copiii cei mari sunt plecati si le spun mereu sa nu citeasca ceea ce apare, sa isi vada de tineretea lor, de adolescenta. Bebeto este inca mic, sta mereu la mine in brate si ne uitam daca se vede pe pozele din Delta figura tatalui sau, a femeilor cu care a fost.

Nu, nu neg ca a fost in Delta, dar cine ma cunoaste bine, stie ca eu continui sa iau apararea oamenilor dragi mie chiar si atunci cand eu stiu ca ei au gresit. In ciuda a tot ceea ce se intampla, eu am sa incerc pana in al 99 -lea ceas sa imi salvez familia, pe care stiu ca o tara intreaga a admirat-o si o admira foarte mult.

Ma rog la Dumnezeu in fiecare seara sa-mi dea putere, nici eu nu stiu de unde mai gasesc resurse. Ai vazut vreodata un om cu adevarat puternic care cere ajutor, isi arata slabiciunile sau se intoarce din calea pe care a pornit spre atingerea succesului? Eu Nu. Iar daca exista astfel de persoane, inseamna ca nu sunt suficient de puternice precum ar trebui. Eu sunt un om foarte puternic, si oricate probleme si greutati as avea, incerc sa afisez mereu un zambet cuceritor. Dar asta nu inseamna ca si in suflet sunt fericita", a spus Anamaria Prodan pentru playsport.ro.

Intrebata despre posibilitatea de a divorta de sotul sau, care declarase pentru Fanatik in urma cu putin timp ca va divorta de ea, Anamaria a spus ca nu isi doreste sa se desparta de Reghecampf.

"La mine nu se pune problema asa. Ca nu divortez de dragul anilor sau din cauza averii. Eu cred cu tarie ca toata aceasta perioada este una trecatoare sica tot ceea ce se se intampla acum a fost pus la dospit. Si a crescut, a crescut…Numai ca pe mine nu ma doboara nimic.

Eu cu Laurentiu avem ceva probleme in acest moment, pe care le discutam. Se mai intampla. Tu crezi ca eu as putea crede ca sotul meu ar spune ca vrea sa mearga pe un drum diferit, dar fara sa divorteze?

Anamaria Prodan nu ar putea sa stea niciodata intr-o astfel de relatie, in care fiecare sa faca ce vrea. Eu sunt constienta de cine sunt, de cum arat, de ce reprezint. Sunt constienta ca daca am ridicat mana, pot avea orice barbat imi doresc. Cel mai frumos, cel mai destept, cel mai bogat. Si atunci de ce sa suport asemenea umilinta?

Daca sotul meu crede, simte si a spus asta, atunci ar fi o lovitura pentru mine. De ce ar spune asta un barbat care este atat de iubit, un barbat pe care sarim toti cand ajunge acasa ii spunem ca este soarele nostru. Cand ridici ochii si spui: 'as face o baita', iar noi toti sarim sa isi umplem cada cu apa si trandafiri. Un barbat care imi spune: 'tati, poti sa-mi faci masaj la talpite o ora?', iar eu fac. De ce barbatul asta ar vrea sa plece de langa mine?

Da, am vorbit despre divort, dar eu sunt cea care a deschis subiectul pentru ca asa sunt eu, temperamentala. Sunt o femeie geloasa si posesiva, imi asum acest lucru.

Nu. Nici unul dintre copii nu ar accepta divortul. Pana nu as avea certitudinea ca nu mai poate fi facut nimic, nu as divorta. Eu cred cu tarie ca totul va trece. Daca sotul meu vrea sa plece cu orice gura de aur sau orice altceva mai departe este treaba lui. Este decizia fiecarui om sa-si aleaga drumul in viata ! Oamenii puternici cauta si gasesc oportunitati acolo unde altii renunta, ei primesc ca invatatura ceea ce altii considera drept esec. Iau decizii analizate, calculate si bine gandite. Daca Laur va pleca, noi vom merge mai departe cu putere mai mare, cu multa demnitate. Chiar daca de multe ori au sufletul pustiu, inima zdrobita si au o gramada de probleme, oamenii puternici nu refuza sa ofere ajutor celor care au nevoie de asta, se uita intotdeauna inainte", a comentat impresarul.