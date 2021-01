Reactia lui Nastase dupa ce s-a scris ca e aproape de FALIMENT: "Aici ma simt sarac!" Ce a spus fostul tenismen

Ilie Nastase a fost protagonistul unui scandal urias, dupa ce sotia sa l-a acuzat de agresiuni fizice.

Ioana Nastase a sunat la 112 dupa ce fostul tenismen ar fi agresat-o fizic, insa a refuzat ulterior sa faca plangere impotriva sotului sau.

Recent, au aparut zvonuri conform carora Nastase ar fi aproape de faliment, dupa ce majoritatea firmelor sale au fost inchise in anii trecuti.

Nastase a reactionat intr-un interviu pentru ProSport, negand cu vehementa zvonurile aparute in presa.



"Cum adica nu mai am bani? Ca merg pe jos? Merg pe jos ca nu mai am carnet. Numai prostii spun asta, dar lor nu le dau raspuns, le raspund numai desteptilor. Sa ma duc la banca sa le arat contul sa vada cati bani am? De unde au mai scos si asta?

Daca vor sa ne intalnim, venim fiecare si punem ce avem pe masa. Eu de foame nu mor! Romania e singura tara in care ma simt sarac! Cand ma duc la Paris ma simt bogat. Am de toate! Ma pot duce sa mananc unde vreau, pot sta la cel mai bun hotel. In Romania, nu! Ca in Romania fiecare isi da cu parerea", a spus Ilie Nastase pentru ProSport.