Gruparea din Premier League s-a impus cu scorul de 2-1 în fața francezilor, iar victoria a fost urmărită din tribune de Prințul William și Prințul George, fiul cel mare al familiei regale.

Este prima dată când membrii familiei au fost văzuți în public după 22 martie, când Prinţesa de Wales a dezvăluit că face chimioterapie preventivă după ce medicii au descoperit cancer în timpul unei operaţii abdominale planificate.

William, Kate şi cei trei copii ai lor au lipsit de la slujba din Duminica Paştelui de la Capela St. George de la Castelul Windsor, în urma anunţului.

Really happy to see Prince William and Prince George... obviously at an Aston Villa game????.

George is super tall????, I can't believe he's only 10????.

pic.twitter.com/YOIs6aIcUM