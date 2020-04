"Nu exista risc sa iei virusul cand mergi la cumparaturi!" Anuntul facut de un cercetator german despre infectarea cu COVID-19

Directorul Institutului de Virusologie de la Spitalul Universitar din Bonn a analizat riscurile infectarii cu coronavirus in timpul cumparaturilor.

Specialistul a realizat un studiu in cea mai infectata zona din Germania, Heinsberg, si a explicat pentru RTL cum ar putea nemtii sa revina la cursul normal al lucrurilor.

In urma cercetarilor realizate prin sondaje si investigatii in casele din regiunea Heinsberg, Streek sustine ca nu au putut gasi virusul pe clantele usilor sau pe blana animalelor de companie.

"Nu exista niciun risc semnificativ de a contacta boala atunci cand mergeti la cumparaturi. Focarele grave au aparut dupa ce oamenii au stat impreuna o perioada mai lunga de timp, de exemplu, petrecerile din statiunea de ski, Ischgl din Austria.

Cand am luat probe de pe manerele de la usa, telefoane sau toalete, nu am reusit sa cultivam virusul in laborator.

Pentru a lua virusul ar fi necesar ca cineva sa tuseasca in palma, apoi sa atinga manerul de la usa si imediat dupa o alta persoana sa atinga manerul si sa-si atinga fata", a adaugat Streek.

Cu toate acestea, cercetatorii au numeroase teorii in legatura cu modul de raspandire al coronavirusului. Expertii de la Institutul de Sanatate CDC din Statele Unite au concluzionat ca virusul supravietuieste 24 de ore pe hartie, 3 ore in aer si pana la 3 zile pe materiale plastice si otel inoxidabil.

Tweet coronavirus Citeste si: