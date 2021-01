Moment INCREDIBIL pentru Mihai Nesu! A reusit sa manance singur la 10 ani de la accidentul cumplit! Imagini emotionante

Fostul fundas al Stelei si al echipei nationale a reusit sa manance singur, fara sa aiba nevoie de ajutor. Pe pagina de Facebook a Fundatiei sale a fost postat un clip in care Nesu este surprins la cina.

Ajutat de un echipament special, fostul fotbalist reuseste sa manance de unul singur.

"BUCURIE MARE! Mihai Nesu mananca singur cina la aproape 10 ani dupa accident!

Dupa cum observati Mihai este ajutat de niste ustensile speciale dar independenta primita astfel e foarte importanta!

Slava lui Dumnezeu!", anunta Fundatia lui Nesu.

Amazing news from Mihai Nesu. 10 years after a horror injury in FC Utrecht's training left him paralyzed and threatened his life, Mihai Nesu was able to eat by himself today. Wonders do happen. The little huge victories in our lives. pic.twitter.com/2Nm9eCgluy