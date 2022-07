Fosta luptătoare din UFC a pierdut primele sale lupte fără mânuși de la Bare Knuckle Fighting Championship, însă e gata să obțină prima victorie în duelul cu Charisa Sigala, programat pe 20 august. Meciul se va desfășura pe Wembley Arena.

Paige VanZant și-a anunțat fanii cum sărbătorește dacă va câștiga



Americanca postează și conținut pentru adulți pe un site pe care și l-a deschis, în urma căruia încasează sume considerabile de bani de la urmăritorii care vor să vadă fotografiile și clipurile explicite. VanZant a dezvăluit că dacă va câștiga meciul cu Sigala va merge în centrul Londrei și va bea bere în pub.

„Nu am mai băut bere englezească! Am băut multă Guinness când am fost în Irlanda, multă. Însă voi fi gata pentru prima mea bere după această luptă, deci în mod clar persoanele din Londra mă vor întâlni într-un pub”, a spus luptătoarea pentru The Sun.