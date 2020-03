Lovitura de teatru! Gigi Becali e acuzat ca minte si nu ajuta spitalele din Romania in plina pandemie: "Nu am primit nimic!" Ce s-a intamplat

Gigi Becali este acuzat ca minte de catre managerul unui spital.

Gigi Becali a declarat zilele trecute ca va ajuta mai multe spitale din Romania, printre care si cel din Caracal cu echipamente necesare pentru medici in lupta cu COVID-19. Managerul spitalului din Caracal, Marian Mitran, sustine ca declaratiile lui Gigi Becali privind donatiile catre spital, sunt false, iar pana in acest moment nu a fost primit niciun echipament de protectie.

"Ca urmare a numeroaselor articole aparute in presa si pe paginile de socializare, dorim sa informam cetatenii municipiului Caracal ca pana la aceasta ora Spitalul Municipal Caracal nu a primit nicio o donatie de la domnul Gigi Becali si nici de la alta persoana in numele acestuia. Daca aceasta donatie se va infaptui, imediat vom aduce la cunostinta cetatenilor printr-un comunicat de presa", a spus managerul Marian Mitran, pentru evz.ro.



Ce a declarat Gigi Becali in urma cu cateva zile

"Eu nu mai stau dupa Guvernul Romaniei ca au inceput sa ne moara oamenii din cauza coronavirusului. Miercuri am alocat bani pentru ajutorul spitalelor din Craiova, Pitesti si Caracal. Cheltui cat este nevoie. Nu ma intereseaza ca dau 100.000 de euro, 200.000 de euro, dau cat trebuie. Le-am spus la doctori ca le voi cumpara masti, calculatoare, mobilier, combinezoane si tot ce le trebuie", a declarat Gigi Becali, zilele trecute, la Prosport.