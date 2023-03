A fost pentru prima dată după turneul final din noiembrie/decembrie, când jucătorii sud-americani s-au reunit, iar după amicalul cu Panama au organizat o petrecere împreună cu partenerele lor și diverși prieteni, pentru a sărbători așa cum se cuvine succesul din Qatar.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase clipuri de la respectivul eveniment, însă cele în care Lionel Messi era principalul protagonist, dansând, s-au viralizat într-un timp foarte scurt. Fie că a fost vorba despre reacții cârcotașe despre talentul argentinianului, fie că au apreciat naturalețea cu care se mișca pe ring, admiratorii fotbalistului cu comentat intens video-urile.

I now understand why Messi doesn’t dance. This small move surpass Michael Jackson’s legacy. ???? pic.twitter.com/gNXGuR2wfh