Margarida Corceiro (19 ani) și Joao Felix (22 ani) sunt într-o relație de mai mult timp, însă tânăra actriță a fost în centrul atenției la meciul din prima ligă a Portugaliei. Pedro Porro (22 ani) a mers la finalul meciului și i-a dăruit Margaridei tricoul său, îmbrățișând-o în fața întregului stadion.

Imaginile au fost preluate rapid, apărând speculații în legătură cu relația celor doi, despre care s-a spus că ar fi mai mult decât una de prietenie.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu două săptămâni, iar de atunci, Joao Felix nu a oferit nicio reacție. Fotbalistul lui Atletico Madrid a răbufnit însă pe Twitter la o postare în care se scria despre posibila infidelitate a fetei.

„Imaginea lui Magui a fost pătată de această tâmpenie! Nu a trădat nimeni pe nimeni, încetați!”, a scris Joao Felix pe Twitter.

Magui’s image is being tarnished by nonsense! No one betrayed anyone, stop this. https://t.co/HSxfvw7Pqy