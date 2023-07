Ionel Ganea, fost atacant al naționalei, a reacționat după ce fosta sa soție, Dana Iaru, a deschis proces la Judecătoria Buftea.

Dana Iaru ar fi declanșat acțiunea, scrie Prosport, pentru “partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial D.E”.

Sursa citată scrie că Dana Iaru intenționează să obțină o parte din averea pe care fostul golgheter al Ligii 1 a strâns-o în perioada în care cei doi erau împreună.

Ionel Ganea și Dana Iaru, care au divorțat în 2019, au împreună doi copii, Ioana Ganea (27 de ani) și George Ganea (23 de ani).

Sursa mai sus menționată notează că fosta soție a lui Ionel Ganea a deschis în urmă cu trei ani la Judecătoria Făgăraș un alt proces, în care solicită să aibă acces la măcar una dintre cele trei vile pe care le deține împreună cu Ionel Ganea.

"Eu nu am treabă cu partajul, mă revoltă minciunile care le spune. (VEZI AICI declarațiile Danei Iaru în Cancan). Fosta mea soție nu mai stă în țară de câțiva ani, locuiește în Germania. A avut câteva relații eșuate, acum și-a refăcut viața. A lucrat până acum câteva luni. Primește o rentă de 5.000 lei pe lună de la mine.

Fosta mea soacră a avut două garsoniere înainte să moară și a zis că vrea ca o garsonieră să o treacă pe numele fetei noastre. După ce a murit mama ei, fosta mea soție a făcut succesiunea pe numele ei și a intrat în posesia ambelor garsoniere. Apoi le-a vândut și a luat o casă în Făgăraș.

Fosta mea soacră a murit în brațele mele, eu am dus-o la spital.

Le-a vândut și a luat o casă în Cobor, lângă Făgăraș, nu știu dacă e pe numele ei. În ultimii cinci ani, de copii, sunt majori acum, eu am avut grijă. L-am manageriat pe George (n.r.: actual atacant la Ujpest, în Ungaria), eu l-am dus la Farul la Gică Hagi, eu l-am dus la FC Argeș, eu l-am dus la Craiova lui Mititelu. Și acum la Ujpest", a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

Ganea spune că are grijă și de Ioana, care acum lucrează alături de Monica, actuala sa soție. Totodată, Ganea susține că fosta lui soție minte și mai spune că Dana Iaru, femeia cu care a fost căsătorit 24 de ani, nu a muncit o oră cât au fost împreună.

"Fata mea lucrează ca asistent medical la actuala mea soție. Deci am gijă și de ea, îi plătesc 500 de euro lunar, i-am luat și mașină de 16.000 de euro. Copiii mei au unde să locuiască și-mi pasă foarte mult de ei. Am fost și cu fata în concediu.

Cu fosta mea soție nu mai am nicio treabă de cinci ani, ea se tot leagă de mine, ea minte pe toată lumea, nu știu ce urmărește, să-și facă reclamă!? Nu știu cum de nu-i este frică de Dumnezeu! Ea are unde să stea, s-a mutat acum în Germania.

Eu am agonisit pentru că am muncit, ea nu a lucrat nicio oră cât timp a stat cu mine. Eu mi-am văzut toată viața de treabă, nu mi-am bătut joc de bani, am avut grijă de copii", a mai spus Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

Ionel Ganea a jucat pentru România la Campionatul European din 2000. A strâns 45 de selecții și a marcat 19 goluri pentru prima reprezentativă.

Ionel Ganea, alături de fiica sa, Ioana, și de nepoți

Ionel Ganea, alături de actuala sa soție, Monica, și de Ioana