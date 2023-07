Ionel Ganea a vorbit pentru Sport.ro despre unul dintre cele mai bune transferuri făcute în această vară de echipele din Liga 1.

Fotbalist cu cv extrem de interesant, Damjan Djokovic a fost mereu o țintă pentru Gigi Becali. Nu a reușit din prima tentativă să-l transfere - în perioada în care mijlocașul impresiona la CFR -, însă luna trecută l-a convins pe fotbalistul cu patru titluri în Superliga.

Cu o excelentă viziune a jocului, esențial la construcție, dar și cu recuperări în propria jumătate în situații limită, Djokovic a fost mereu apreciat de antrenorii din Superliga. Dan Petrescu l-a plasat mereu în capul listei când vorbea despre fotbaliștii esențiali de la CFR, iar Marius Șumudică a avut mereu cuvinte de laudă despre jucătorul care a început fotbalul în Olanda.

Ionel Ganea: "FCSB avea nevoie de un asfel de jucător"

Ionel Ganea, marcatorul golului care a adus unica victorie a României la un European (3-2 cu Anglia, ediția din 2000), a creionat pentru Sport.ro portretul lui Djokovic.

"E matur, inteligent în joc, avea nevoie FCSB de un jucător care șutează de la distanță, centrează bine, îți poate scoate om din joc. Djokovic e un fotbalist complet și cred că poate aduce un mare plus în jocul celor de la FCSB. Nu e vârsta o problemă la Djokovic, l-am urmărit la CFR Cluj, era un fotbalist pe care se poate baza orice antrenor.

Nu știu în ce rol va juca, dar atât timp cât un antrenor are un fotbalist care poate evolua pe mai multe posturi, consider că e un mare avantaj. Pentru un antrenor e bine să aibă astfel de... "probleme" - componenți care pot activa în diferite roluri.

Cu Djokovic poți pleca la lupta pentru obiective importante, la lupta cu adversari puternici pentru că e genul de sportiv care dă și ultima picătură de energie pentru echipă. Vom vedea ce va face FCSB în acest sezon...", a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

49 de ani are Ionel Ganea

183 de meciuri a strâns Ionel Ganea în primul eșalon din România

73 goluri a marcat Ionel Ganea în primul eșalon din România

34 de goluri în 107 partide jucate în Bundesliga a marcat Ionel Ganea

3 goluri în 14 meciuri a înscris Ganea în Premier League

19 goluri în 45 de meciuri la prima reprezentativă a României a înscris Ionel Ganea

Damjan Djokovic la FCSB

Damjan Djokovic s-a născut la 18 aprilie 1990, în Zagreb. A început fotbalul în Ţările de Jos, unde a fost format la cluburile ADO Den Haag, Excelsior Rotterdam şi Sparta Rotterdam. La vârsta de 19 ani a ajuns în Slovacia, la Spartak Trnava, iar la începutul lui 2011 a semnat cu Monza, club care l-a vândut, apoi, la Cesena. A urmat transferul la Bologna, club care l-a împrumutat, în vara lui 2013, pentru un sezon, la CFR Cluj.

"Am o relație foarte bună și cu patronul, și cu restul lumii de acolo (n.r. - de la CFR Cluj), dar voiam o provocare nouă. Am fost la CFR de două ori și acum am ales altceva"

Damjan Djokovic, FCSB

A mai evoluat pentru AS Livorno, Gazelec Ajaccio, Greuther Furth, Spezia Calcio şi HNK Rijeka, iar în septembrie 2017 a revenit la CFR Cluj, alături de care a câştigat 4 titluri de campion (2018, 2019, 2020, 2021) şi o Supercupă a României (2019). La începutul lui 2021 s-a transferat la Rizespor, club de care a aparţinut până în vara lui 2022 (a fost împrumutat între februarie 2022 şi 30 iunie 2022 la Adana Demirspor).

În sezonul 2022-2023 a jucat în 30 de meciuri şi a înscris două goluri pentru Al-Raed, din Arabia Saudită.

FCSB i-a mai transferat în această vară pe fundaşul sud-african Siyabonga Ngezana şi pe mijlocaşul ofensiv Alexandru Băluţă.

33 de ani are Djokovic

300.000 de euro e cota actuală de piață

2,2 milioane de euro valora în 2019 - cea mai înaltă din carieră

1,90 m e înălțimea mijlocașului născut în Zagreb

Al Raed e ultima formație la care a evoluat

VIDEO Interviu cu Damjan Djokovic

FCSB - Anderlecht 2-5

FCSB a pierdut primul meci amical al verii, împotriva celor de la RSC Anderlecht, scor 5-2. Golurile roș-albaștrilor au fost reușite de Florinel Coman (12) și Andrea Compagno (40), în timp ce pentru belgieni au marcat Raman (17 și 58), Dreyer (106), Arnstad (117) și Sardella (120).

Partida a fost împărțită în două reprize de 60 de minute, în care cele două echipe au folosit formule diferite. Roș-albaștrii au evoluat în următoarea formulă de echipă în prima repriză: Vlad - Ov. Popescu, Dawa, Haruț, Radunovic - Șut, Olaru (cpt), Djokovic - Cordea, Compagno, Coman.

În a doua parte a fost introdusă pe teren următoarea echipă: Vlad - Crețu, Dawa, Haruț, Panțîru - Șut, Olaru (cpt), Edjouma - Radaslavescu, Miculescu, V. Gheorghe.

Noul sezon din Liga 1 va debuta pe 14 iulie, cu meciurile Oțelul Galați - UTA Arad și CFR Cluj - Poli Iași. Derby-ul FCSB - Dinamo, din etapa a doua, a fost programat duminică, 23 iulie, de la ora 21:30.

Tot în etapa a doua, sâmbătă, 22 iulie, LPF a programat meciul Universitatea Cluj - Rapid la o oră târzie, 22:00.

Programul primei etape din Liga 1

Vineri, 14 iulie

Ora 18.30 Oțelul Galați – UTA Arad

Ora 21.30 CFR 1907 Cluj - Politehnica Iași

Sâmbătă, 15 iulie

Ora 18.30 FC Hermannstadt – Farul Constanța

Ora 21.30 FC Rapid 1923 – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Duminică, 16 iulie

Ora 18.30 Petrolul Ploiești - Universitatea Cluj

Ora 21.30 FC U Craiova 1948 - FCSB

Luni, 17 iulie

Ora 18.30 FC Voluntari – FC Botoșani

Ora 21.30 Dinamo - Universitatea Craiova