Inselatoria "Accidentul" a devenit inselatoria "Covid"! Cum actioneaza infractorii si ce ne recomanda politistii

Infractorii isi adapteaza metodele prin care vor sa profite de naivitatea oamenilor.

Celebra metoda "Accidentul", folosita de infractori pentru a pretinde sume de bani de la oameni, comunicandu-le telefonic ca o ruda a fost implicata intr-un grav accident rutier, a fost adaptata in perioada de criza.

"Infractorii nu au niciodata pauza. In perioada asta incearca sa isi mentina afacerile, pentru ca sunt foarte multi care someaza.

De la instituirea starii de urgenta au fost identificati hoti, talhari, traficanti de droguri. Chiar si cei care se ocupau cu inselatorii gen <<Accidentul>> incercasera sa adapteze la <<metoda Covid>>", a declarat consilierul MAI, Dan Antonescu, pentru Digi24.

Noua metoda profita de situatia de criza in care ne aflam, iar cetatenii sunt sunati sub pretextul ca o ruda a fost infectata cu Covid-19 si are nevoie urgent de bani pentru tratament. Un caz de acest tip a fost semnalat in Constanta.

Politia recomanda sa nu ne incredem in astfel de apeluri de la persoane necunoscute si sa raportam imediat orice fapta care pare suspecta.