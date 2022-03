Imagini deplorabile surprinse cu Adriano în favele din Brazilia! Fostul fotbalist a fost pozat pe motocicletă în timp ce bea 

În ianuarie, starul brazilian a fost de oprit de poliție în Rio de Janeiro, în timp ce se afla la volan. Autoritățile au descoperit că fostul jucător al lui Inter avea permisul de conducere expirat, iar Adriano le-a îngreunat situația atunci când a refuzat să sufle în etilotestul.

În urmă cu câteva zile, "Împăratul" a fost surprins în timp ce se afla pe o motocicletă în mișcare, în timp ce bea bere. Aflat într-o stare de ebrietate evidentă, Adriano a uimit cu această apariție, fizicul său fiind unul departe de cel din perioada în care juca fotbal.

Remember Brazilian striker Adriano? Here he is drunk on a motorcycle in the favela of Rio de Janeiro. One of the craziest football stories ever. pic.twitter.com/A7jqcDi29J