Rivale în campionat, cele două formații au oferit un spectacol pe măsură, iar Al Hilal s-a impus categoric, scor 2-0, golurile fiind înscrise de Milinkovic-Savic și Al Dawsari.

A fost primul meci jucat de Cristiano Ronaldo, după o pauză de câteva zile cauzată de o accidentare, însă starul portughez nu a reușit să-și ajute echipa.

În timpul partidei, fanii rivalei de la Al Hilal nu l-au menajat pe Ronaldo și au scandat de mai multe ori numele lui Lionel Messi, clipuri cu reacția nervoasă a atacantului viralizându-se pe rețelele de socializare.

