Lionel Messi nu a jucat nicio secundă în amicalul pe care Inter Miami l-a câștigat în fața unui prim 11 din Hong Kong, scor 4-1. Meciul s-a disputat duminică seara, pe cel mai mare stadion din Hong Kong, în cadrul turneului de pregătire pe care americanii îl desfășoară în Asia înaintea startului de sezon în MLS.

Peste 38.000 de fani din Hong Kong se așteptau să-l vadă pe starul argentinian măcar câteva minute, însă Messi a rămas rezervă neutilizată și a părut plictisit pe bancă (VEZI GALERIE FOTO). Leo a anunțat că a avut o „leziune inghinală și o umflătură”, dar a apărut pe teren trei zile mai târziu, la amicalul din Japonia cu Vissel Kobe (0-0, 4-3 d.p. pentru japonezi)!

Între timp, suporterii din Hong Kong s-au întors împotriva lui Messi, pe care până acum câteva zile îl idolatrizau. Mulți dintre cei veniți duminică seară pe stadionul din Hong Kong și-au cerut banii înapoi pe bilete, după ce plătiseră și echivalentul a 620 de dolari americani pentru o intrare.

După ce Messi a jucat 30 de minute în Japonia, autoritățile din Hong Kong l-au criticat pe argentinian și au cerut să fie interzis în țară. Publicația Global Times, controlată de stat, a acuzat clubul Inter Miami de „mișcări politice” făcute cu scopul de „a face de rușine Hong Kong”.

Kevin Yeung, secretarul pentru cultură, sport și turism din Hong Kong, susține că Inter Miami i-a asigurat pe reprezentanții Guvernului local că Leo Messi va juca, fie și câteva minute. John Lee, șeful Guvernului, s-a declarat „extrem de dezamăgit” de situație și a cerut explicații organizatorilor meciului.

Regina Ip, membră în Consiliul Legislativ din Hong Kong, a trimis mai multe mesaje agresive pe contul de Twitter. „Lui Messi nu ar mai trebui să i se permită să se întoarcă niciodată în Hong Kong. Minciunile și ipocrizia lui sunt dezgustătoare. Oamenii din Hong Kong îi urăsc pe Messi și Inter Miami”, a scris Regina Ip.

Messi should never be allowed to return to Hong Kong. His lies and hypocrisy are disgusting.