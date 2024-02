Sergio Aguero, detalii cu lux de amănunte despre momentul în care a semnat cu Barcelona și plecarea lui Leo Messi

Fostul atacant s-a retras în decembrie 2021 din fotbalul profesionist, din cauza problemelor de sănătate. Sergio Aguero semnase cu Barcelona în iulie 2021, după despărțirea de Manchester City, din postura de jucător liber de contract, având ca scop să joace alături de bunul său prieten, Leo Messi.

Toată situația s-a încheiat cum nu se putea mai rău pentru Aguero, asta în contextul în care în acea vară, la doar o lună de la transferul de la City, Barcelona anunța despărțirea de Messi.

Kun Aguero dezvăluie: „Voiam să mai rămân la City, eram dispus să stau și pe bancă!”

Aguero a acordat un interviu recent și a dezvăluit că el își dorea să semneze un nou contract cu Manchester City, fiind dispus să accepte și postura de rezervă, doar pentru a fi în formă pentru Campionatul Mondial. Cu toate astea, „cetățenii” nu i-au oferit o nouă înțelegere, iar atunci a apărut varianta Barca, după cum a relatat chiar el.

„În ianuarie 2021, City îmi spune că nu îmi oferă prelungirea contractului. În februarie îmi confirmă. Eu mai voiam un an, eram dispus să stau și pe bancă. Veneam după puține minute cu Pep, însă voiam să ajut. Simțeam că dacă rămân încă un an mă va ajuta fizic pentru a juca la Mondial.

Apare apelul de la Barca, însă nu puteau să îmi plătească același salariu ca la City. Nu mă interesa, i-am spus reprezentantului meu să pună ei numerele și s-a rezolvat în două zile. Când totul era rezolvat am vorbit cu Leo, mă imaginam jucând cu el și apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Leo m-a asigurat că totul se va rezolva cu prelungirea contractului său și că va începe să se antreneze. Am văzut știrea și m-am gândit că e un fake. I-am scris și mi-a zis că 'da'. Nu știam nici ce să îi răspund, nu i-am mai răspuns. L-am văzut ziua următoare și era destul de rău.

Imediat ce Leo a plecat mi-au oferit de la club numărul 10 și i-am refuzat. Nu pentru că nu voiam să îl folosesc, am fost decar la toate cluburile mele, dar credeam că Messi se va întoarce. I-am zis să îl folosească altul. Mi-au spus că eu sau Ansu Fati suntem singurii care pot lua numărul. Le-am spus să îl dea lui Ansu Fati, pentru mine numărul 10 îi aparține lui Leo, dacă nu e el, atunci nu îl folosesc”, a declarat Sergio Aguero citat de sport.es.

Momentul în care Sergio Aguero s-a retras din fotbal

Aventura lui Aguero pe Camp Nou s-a încheiat brusc, pe 30 octombrie 2021, când a acuzat stări de rău în timpul meciului cu Alaves.

„În timpul unei faze de joc am sărit la cap și am început să mă uit în direcția porții mele. Am început să amețesc, voiam să spun ceva și nu îmi ieșeau cuvintele. Eram lângă fundașul lui Alaves și l-am apucat de mână, zicându-i: 'Oprește meciul'. A început să țipe până când arbitrul m-a văzut și a oprit meciul.

Când m-am întins pe gazon a fost momentul în care mi-a coborât presiunea aia. A început să îmi bată inima mai repede. Am făcut aritmie. Am avut astfel de episoade de mic. Mi s-a întâmplat și cu o săptămână înainte la antrenament. Medicul mi-a zis să fiu liniștit, că se va opri, însă nu s-a oprit. Două minute au trecut ca 20. Eu am luat totul de parcă se va vindeca, am fost 4 zile internat și apoi a apărut diagnosticul”, a relatat argentinianul.

Cariera lui Sergio Aguero în trofee

Aguero a câștigat o mulțime de trofee: Europa League (2010) și Supercupa Europei (2010) cu Atletico Madrid, cinci titluri în Premier League (2012, 2014, 2018, 2019, 2021), Cupa Angliei (2019), șase Cupe ale Ligii Angliei (2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021) și trei Supercupe ale Angliei (2012, 2018, 2019) cu Manchester City, Copa America (2021), titlul olimpic (2008) și două titluri de campion mondial Under 20 (2005, 2007) cu naționalele Argentinei!

A fost aproape de Liga Campionilor în 2021 (finală pierdută cu Manchester City) și de titlul mondial în 2014 (finală pierdută cu Argentina).