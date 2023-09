În urmă cu câteva zile a apărut informația potrivit căreia Gigi Becali ar fi fost implicat într-un accident rutier, după ce o șoferiță nu ar fi păstrat distanța regulamentară și ar fi tamponat mașina omului de afaceri.

Gigi Becali spune că și-a asumat un accident provocat de o femeie și i-a oferit o sumă uriașă pentru reparația mașinii

Finanțatorul de la FCSB a negat, spunând că nu a simțit ca mașina să fi fost lovită. Totuși, Becali a povestit un accident serios în care a fost implicat tot în acest an - unul în care și-ar fi asumat vinovăția și chiar i-ar fi reparat mașina șoferiței care a provocat în realitate accidentul.

"Hai să-ți spun încă ceva. Treceam cu mașina. Vine o femeie din intersecție și intră în mine. Acum vreo trei, patru luni. A început femeia să plângă: 'Vai, ce am făcut, ce am dres!'. Tremura. Era la niște Servicii, era ofițer, zicea că trebuie să raporteze la serviciu.

I-am zis: 'Bine, uite cum facem. Nu mai știe nimeni'. Am chemat de la mine de la Palat șoferi, am luat mașina ei, am dus-o la reparat la un garaj. I-am plătit eu reparația și pentru a mea n-am pus-o să dea niciun ban. Dacă chemam Poliția, trebuia să constate, dar ea zicea că trebuie să raporteze, să nu se supere șefa ei. Și a raportat.

I-am dat și sofer să o ducă acasă. Am și plătit! Mașina ei era în praf, avea o mașină mică, m-a costat vreo 2.000 de euro. Mașina mea o plătește ăsta... m-am dat că sunt eu vinovat! Femeia zicea: 'Am auzit de dumneata, dar chiar așa?!'. Chiar așa! Dacă pot să te ajut pe tine... eu sunt om puternic. La oamenii puternici nu contează asta. Eu mă aplec la ăia slabi și le pup picioarele, iar la ăia tari le rup capul", a spus Gigi Becali, la Fanatik.