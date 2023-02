Echipa antrenată de Erik ten Hag s-a impus prin golul marcat de Casemiro (minutul 33) şi autogolul lui Sven Botman (minutul 39). "Coţofenele" nu au mai câştigat un trofeu de 68 de ani, aceasta fiind prima lor finală după 1999.

"Vedetele" finalei au fost însă mănușile folosite de portarul Loris Karius, celebru pentru gafele sale. "Mănuși retro", "N-ai cum să scoți vreo minge cu mănuși de grădinărit", "Karius n-a mai apărat de ceva timp, dar chiar trebuia să-și scoată mănușile din magazie?" au fost doar câteva dintre comentariile postate pe Twitter.

Diletta Leotta, alături de Loris Karius



Partenera portarului neamț a fost prezentă în Anglia pentru a fi alături de acesta, iar după meci a postat un mesaj de susținere în dreptul unei fotografii în care apar împreună: "Mândră de tine".

"Am arătat că nu este nevoie să mă ascund, că încă pot juca la un nivel ridicat. Nu mi-a dispărut plăcerea de a jucat. Sunt dezamăgit că nu am adus trofeul, dar cred că am jucat bine după atâta pauză", a declarat Karius.