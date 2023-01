"Fratele meu a căzut într-o capcană". Dani Alves, apărat de familie: ce reproșează justiției spaniole

Brazilianul a mers în Barcelona pentru a petrece Crăciunul, însă noaptea lui 31 decembrie s-a transformat în cel mai mare coșmar din viața lui. Fotbalistul care a fost legitimat la PUMAS este acuzat că a violat o tânără de 23 de ani în discoteca Sutton din Barcelona.

Într-o intervenție la o televiziune din Brazilia, fratele lui Dani Alves a vorbit despre situația fotbalistului, explicând că acesta este victima unei conspirații.

"Fratele meu a căzut într-o capcană. Familia mea nu va renunța. Fratele meu are o carieră impecabilă în toată lumea, iar această mizerie în care a intrat îi distruge cariera.

Vom face tot ceea ce este posibil pentru a-l scoate din această situație demonică în care a intrat. Vedem lucruri care nu sunt făcute corect. Părinții mei și cu mine vom merge în Spania", a declarat Ney Alves la o televiziune din Brazilia.

Noi dezvăluiri ale victimei lui Dani Alves

Publicația iberică El Periodico a publicat informații noi despre dezvăluirile făcute de victima agresiunii sexuale a lui Dani Alves.

Potrivit declarațiilor făcute de femeie, ea și câțiva prieteni au fost invitați de fotbalist și un alt amic la o masă VIP din respectiva locație.

"Alves a început imediat să firltreze cu noi, a încercat să ne atingă. Nu am știut unde mă duce, am crezut că este o altă zonă VIP. Mi-a spus lucruri la ureche, dar nu am înțeles pentru că erau în portugheză. Am rezistat până la un punct, dar era mult mai puternic", se arată în material.