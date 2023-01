În ediția trecută, Alex Delea a fost câștigătorul Survivor România 2022! Iar acum, cei 24 de concurenți sunt pregătiți să dea startul unui nou sezon fantastic, care se vede doar la Pro TV & VOYO.

Fosta mare gimnastă a României, concurentă Survivor 2023! Ce își dorește sportiva de la competiție

Printre participanți s-a alăturat și Ștefania Stănilă, fosta mare gimnastă a României care a făcut furori la Campionatul European de Juniori din 2014, Sofia, obținând aurul la echipă. Sportiva și-a mai adjudecat argintul la Bruxelles în 2012 la sărituri și bronzul, la aceeași competiție, pe echipe.

Ștefania Stănilă este, în acest sens, pregătită să-și dovedească abilitățile la Survivor România 2023! Fosta gimanstă a precizat că scopul ei este să ajungă în marea finală și s-o câștige.

„Îmi doresc din suflet să câștig această competiție. Parcă deja mă văd în finală. Faptul că am făcut gimnastică timp de 13 ani este un mare atu. Clar o să mă ajute mult mai mult în competiție. O latură ascunsă nu cred că există neapărat… sunt o persoană bună și mă integrez în orice grup.

Acolo, dacă o să fac și foamea, poate o să fiu recalcitrantă, nu știu cum o să reacționez. Merg într-un mediu nou, cu oameni noi și, la un moment dat, inevitabil o să apară dramele.

Am crescut destul de greu, eu am plecat la 6 ani de acasă, am stat departe de părinți.Când aveam 9 ani, tatăl meu a murit. El a fost motivația să continui cu sportul”, au fost cuvintele Ștefaniei Stănilă înainte să plece în Republica Dominicană.

Survivor România 2023: cei 24 de concurenți

Echipa faimoșilor: Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Gheboasă, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Maria Constantin, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina.

Echipa războinicilor: Alexandra Porkolab, Alin Chirilă, Andreea Moromete, Andrei Krișan, Andrei Neagu, Codruța Began, Dan Ursa, Daria Chiper, Lucianna Vagneti, Maria Lungu, Răzvan Danciu și Robert Moscalu.