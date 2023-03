Filmul Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once), câștigătorul a 7 trofee Oscar, este disponibil pe VOYO!

Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once), filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar 2023, a câștigat azi noapte cele mai multe trofee în cadrul galei care premiază cele mai bune producții cinematografice ale anului. Abonații VOYO s-au bucurat de evenimentul transmis de la Dolby Theatre, Los Angeles, iar Irina-Margareta Nistor și Codin Maticiuc au comentat fiecare moment important.

Capodopera cinematografică Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once), disponibilă pe VOYO, și-a adjudecat șapte distincții în cadrul ediției cu numărul 95 a Premiilor Oscar. Filmul spune povestea unei imigrante de origine chineză, Evelyn, care suferă din cauza crizei vârstei de mijloc, căsniciei și a micii sale afaceri, o spălătorie. Aceasta duce o adevărată luptă pentru a-și găsi împlinirea în viață. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și realități paralele, și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce.

Pelicula fantastică de acțiune Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once) și-a adjudecat râvnitele trofee pentru: cel mai bun film, cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Yeoh), cel mai bun actor în rol secundar (Ke Huy Quan), cea mai bună actriţă în rol secundar (Jamie Lee Curtis), cel mai bun regizor (Daniel Kwan și Daniel Scheinert), cel mai bun montaj și cel mai bun scenariu original. „Au luat tot. Unde sunt doi, puterea crește! Nu există un film fără toată echipa!”, a spus Irina-Margareta Nistor, interpret de film.

Orice, oriunde, oricând (Everything Everywhere All At Once), filmul câștigător a șapte premii Oscar, poate fi urmărit online pe VOYO.

Lista completă a câștigătorilor galei Oscar 2023