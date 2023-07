În primă fază, patronul de la FCU Craiova echipa lui Mihai Rotaru a câștigat procesul în cazul palmaresului Universității Craiova. Echipa își va căuta dreptatea la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Totuși, Adrian Mititelu a primit și o veste bună, fiindu-i aprobată cererea de revizuire formulată în cazul dosarului transferului lui Mihai Costea. În urma acestui proces, omul de afaceri a avut o condamnare de trei ani de închisoare cu executare.

În noiembrie 2020, Adrian Mititelu a fost condamnat, fiind găsit vinovat pentru evaziune fiscală. Acesta a fost eliberat în iulie 2022, iar de atunci și-a căutat dreptatea în justiție, fapt care a fost definitivat în favoarea sa.

Reacția lui Adrian Mititelu după decizia justiției



"Am fost nelegal la închisoare. Am fost condamnat în afara termenului prevăzut de lege, nelegal. Nu trebuia să fiu condamnat.

Nu-mi arde mie de asta (n.r. - de despăgubiri). Sunt fericit că am scăpat de dosar, de cazier. Ce pot să mai fac eu acum? Am satisfacția că am scăpat de cazier", a declarat patronul de la FCU Craiova, pentru PRO TV.

Ce apare în decizia instanției, publicată în 10 iulie 2023



"În baza art. 462, alin. 1 CPP, admite cererea de revizuire formulată de revizuentul – condamnat Mititelu Adrian Marin. Anulează sentința penală nr. 82/2019 din data de 13.02. 2019 a Tribunalului Dolj, astfel cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 1364/2020 din data de 05.11.2020 a Curții de Apel Craiova pronunțată în dosarul nr. 5997/63/2016.

În baza art. 396, alin. 6 CPP și art. 16, alin. 1, lit. f CPP rap. la art. 9, alin. 1, lit. g din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 NCP, încetează procesul penal față de inculpatul Mititelu Adrian Marin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, fapta din 23/24.03.2011.

Constată că inculpatul a fost arestat în perioada 05.11.2020 – 06.07.2022", se arată în decizia instanței.