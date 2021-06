Diana Munteanu, aparitie spectaculoasa in costum de baie. Fosta sotie a lui Claudiu Niculescu arata extraordinar la 42 de ani

La 42 de ani, Diana Munteanu se afla intr-o forma fizica de invidiat.

Fosta sotie a lui Claudiu Niculescu este adepta unui stil de viata sanatos, in care imbina activitatea fizica cu o alimentatie echilibrata, motiv pentru care se mandreste cu o silueta spectaculoasa.

De curand, Diana Munteanu a publicat pe contul de Instagram o fotografie in care apare imbracata intr-un costum de baie minuscul, care i-a pus in valoare fizicul perfect tonifiat.

Reactia admiratorilor sai nu a intarziat sa apara, iar miile de like-uri si mesajele de apreciere nu s-au lasat asteptate.

Diana Munteanu si Claudiu Niculescu au fost casatoriti timp de sapte ani, din 2007 pana in 2014, iar nasi le-au fost Cristi si Mihaela Borcea. Cei doi au impreuna un baiat, pe David Niculescu, care pare sa ii calce pe urme tatalui sau.

"Viata echilibrata si sanatoasa pe care o duc, plus implinirile sufletesti sunt factorii care m-au pastrat in forma in care sunt acum. Cred ca trebuie sa existe un echilibru in toate", a declarat Diana Munteanu, pentru csid.ro.

