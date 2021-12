De pe stadion, direct în Seattle! Un cățel din campania „Umple golul din viața ta” a fost adoptat în SUA

Demersul a pornit de la derby-ul FCSB - Dinamo, câștigat de echipa roș-albastră cu 5-0, pe Arena Națională. Atunci, dinamoviștii au acceptat să intre pe teren ținând în brațe pui de căței salvați, care puteau fi adoptați de cei dorinici. Proiectul reprezintă o colaborare între LPF și Consiliul Județean Ilfov, iar cățelușii provin din adăpostul public Brănești.

De atunci, la majoritatea meciurilor disputate în București s-a susținut acest demers, iar jucătorii au intrat pe teren cu căței în brațe. Mai mult, imediat după meci, presa internațională a preluat subiectul, iar din asta beneficiare au fost patrupedele.

Proiectul din Liga 1 a dus la adopții internaționale

În platoul emisiunii „Ora exactă în sport”, coordonatorul campaniei a fost invitatul Ioanei Cosma pentru a prezenta proiectul. Hilde Tudora a oferit detalii despre ce implică procesul de adopție și a dezvăluit că au existat și două adopții internaționale.

Trei dintre cățeluși au fost și ei în emisiune, spre deliciul telespectatorilor. Cinci campionate din jurul României au adoptat un proiect asemănător.

„Până în momentul de față avem 186 de căței adoptați în ultimele luni, sunt în urma tuturor proiectelor făcute”, a dezvăluit coordonatorul la PRO X.

Pe lângă asta, doi dintre cățelușii scoși pe teren de fotbaliști au fost adoptați peste hotare. O familie din Seattle a decis să adopte unul dintre pui, în timp ce o altă familie din Olanda a adoptat un cățel care a fost ținut în brațe de jucătorul lui Gaz Metan, Ronaldo Deaconu, la meciul cu Rapid.

„Fotbaliștii au fost foarte deschiși, chiar vin pe noi când mergem pe tunel cu cățeii, am zis din prima să fie doar șase, să nu stresăm nici jucătorii și nici cățeii prea mult. Dar ei vin și spun că își doresc să îi țină.

Ne-am gândit că va fi vizibil în România, pentru că e Liga 1, e normal. Dar nu ne-am gândit că vom avea succes internațional.

Am avut chiar și o adopție internațională în urma acestei campanii, o cățelușă care a fost prezentată pe stadion este acum în Seattle, SUA. O familie de români a văzut-o, i-au cumpărat bilet de avion, au făcut toate procedurile. Cățelușa a fost salvată din Mogoșoaia, de pe stradă, a fost lovită de mașină și are o operație la bazin, are 14 șuruburi în ea, foarte grav a fost, iar acum este în Statele Unite, o răsfățată”, a adăugat Hilde Tudora.

FCSB, implicată în campania „Umple golul din viața ta!”

Vicecampioana României s-a implicat în proiectul „Umple golul din viața ta!”, iar recent, Mihai Stoica, managerul general al clubului, împreună cu căpitanul Florin Tănase, au mers recent la Protecția Animalelor CJ Ilfov, acolo unde s-au jucat cu cățelușii și au transmis un mesaj, prin intermediul mass-media, de implicare în proiect.

Mai mult decât atât, în cazul în care cățelul pe care l-a ținut Florin Tănase în brațe urmează a fi adoptat, chiar căpitanul roș-albaștrilor se va ocupa să ducă patrupedul noilor proprietari.

Mai multe detalii despre campanie și proiect se găsesc pe: ilfovadopta.ro