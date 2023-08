Real Madrid a început cu dreptul noul sezon din La Liga, cu o victorie cu 2-0 pe terenul lui Athletic Bilbao, sâmbătă, în etapa inaugurală a campionatului spaniol de fotbal.

Madrilenii au decis soarta partidei încă din prima repriză, înscriind două goluri în mai puțin de zece minute prin Rodrygo (minutul 28) şi Jude Bellingham (minutul 36), care a înscris primul său gol în campionat.

Vestea proastă este că, după portarul Thibaut Courtois, acum s-a accidentat grav un alt titular, fundașul central Eder Militao, care a ieșit de pe teren în minutul 48 al meciului cu Bilbao.

Titular între buturi la Real este momentan ucraineanul Andriy Lunin.

Militao is injured subbed off for Rudiger. Looks like a painful injury tbf. Hope it's nothing serious. Real Madrid 2 - 0 Bilbao pic.twitter.com/nPwUzvjos0