Răsturnare de situație în cazul lui Kylian Mbappe! Decizia luată de oficialii clubului PSG în cazul starului francez

Starul echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, aflat în conflict cu conducerea clubului şi lăsat în afara lotului de mai multe săptămâni, a fost reintegrat la prima echipă, a anunţat, duminică, clubul de fotbal din capitala Franţei.

„După discuţii foarte constructive şi pozitive între Paris Saint-Germain şi Kylian Mbappe înaintea meciului PSG-Lorient, sâmbătă, jucătorul a fost reintegrat la prima echipă şi a participat la antrenamentul de dimineaţă”, a transmis PSG într-un comunicat dat publicităţii.

