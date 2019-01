VIDEO: Cum se misca cel mai spectaculos breakdancer din lume!

Este cunoscut ca "Mongol" si face spectacol la concursurile de breakdance.

Evgeny Yasmakov a.k.a, "Mongol", care face parte din trupa ShupashkarRockerz, este unul dintre cei mai spectaculosi breakdanceri din lume. Cu o experienta de peste 20 de ani, "Mongol" este un dansator versatil si cu adevarat uimitor, care si-a inceput cariera in concursuri underground de hip-hop, cand inca aceste genuri de muzica si dans nu scapasera de eticheta de "subversive", puse in timpul URSS. Dansatorul locuieste in orasul Ceboksari, Republica Ciuvasia (Federatia Rusa), si a dezvoltat un stil propriu, ce contopeste atat miscari din breakdance si dans modern, cat si altele specifice dansurilor traditionale ale populatiei ciuvase, o populatie de origine turcica care locuieste in apropiere de Volga. Rotirile sale pe cap sunt considerate unele dintre cele mai grele procedee din breakdance.