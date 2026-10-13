Concurenții MasterChef România vor găti astăzi pentru unul dintre cei mai iubiți actori ai României: Florin Piersic!

Concurenții MasterChef România vor găti astăzi pentru unul dintre cei mai iubiți actori ai României: Florin Piersic! Stiri
SPORT.RO
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MasterChef România se vede pe PRO TV.

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Masterchef romaniaflorin piersic

Rimetea, la poalele Apusenilor, la doar câțiva kilometri de Cluj. Satul în care soarele răsare de două ori în iulie. În acest loc de basm, MasterChef România va spune astăzi povestea unui astru aparte, unul rar, de fapt unic, un nume care a scris istorie pe scena și pe ecranul românesc: Florin Piersic.

„Dragii mei, e o zi cu totul aparte în bucătăria MasterChef, este o zi de care show-ul nostru este foarte mândru. Vom trăi cu toții niște emoții pe care nu le-am trăit vreodată în acest show. Am schimbat puțin decorul, s-a schimbat și starea. Starea noastră, a tuturor, de astăzi se numește emoție. Episodul de astăzi este un omagiu. Veți găti pentru Florin Piersic și oaspeții lui. Acest episod este închinat în totalitate acestui uriaș al scenei și filmului românesc”, va spune Gina Pistol.

Departe de bucătăria obișnuită, concurenții vor avea parte de o probă exterioară, pe echipe, în care vor trebui să pregătească, în doar două ore, trei preparate speciale, fiecare purtând un mesaj cu o semnificație aparte. Echipa lui Chef Sorin Bontea va pregăti un aperitiv numit „Aplauze”, echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu va realiza felul principal „Mulțumesc!”, iar echipa lui Chef Florin Dumitrescu va pregăti un desert care va purta numele „Te iubim, Florin!”.

Pentru cei trei chefi, întâlnirea cu Florin Piersic este un moment special, iar emoția se va simți dincolo de tot ce vor pune concurenții în farfurie. „Pentru mine, Florin Piersic este above the stars. Este ceva ce rar vom avea, de aici încolo, posibilitatea să vedem”, va spune Cătălin Scărlătescu. La rândul său, Sorin Bontea așteaptă cu nerăbdare momentul în care preparatele vor ajunge în fața marelui actor: „Abia aștept să gătim, să ne guste mâncarea”.

Marele actor va avea parte de o surpriză specială. „Aveți lângă dumneavoastră un loc liber. De ce credeți?”, îl va întreba Gina. „Nu știu de ce! Cine e?”, va răspunde Florin Piersic. „Vă spun eu, cineva a vrut să vă facă o surpriză și a venit tocmai din Austria”. Despre cine este vorba și cum va primi Florin Piersic vestea, vedem în câteva ore.

O ediție specială MasterChef, astăzi, de la ora 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

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