Rachel Stuhlmann (32 de ani), cunoscută pentru activitatea de pe social media, a renunțat la tenis în 2014, iar de atunci și-a construit o carieră de succes ca model și influencer.

Ce a declarat Rachel Stuhlmann despre situația Simonei Halep

Originară din Saint Louis, Statele Unite ale Americii, Rachel Stuhlmann are 32 de ani și este urmărită de peste 310.000 de oameni pe Instagram.

"Din câte știu, e suspendată provizoriu, iar ultimul ei meci a fost la US Open, când a pierdut în prima rundă.

Cred că a afectat-o că acela a fost ultimul ei meci. Trebuie să-i fie greu. Este foarte bine că e pe lista provizorie de la US Open. Îmi place foarte mult de ea. Mi-ar plăcea să câștige US Open. Și ar putea lua titlul. Are unul dintre cele mai bune jocuri", a spus Rachel, potrivit sportskeeda.com.

Potrivit site-ului mediareferee, Rachel Stuhlmann are o avere estimată la peste un milion de dolari. A terminat liceul Kirkwood și toți banii săi vin din endorsement și din apariții la seriale TV sau filme.